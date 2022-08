Milano: polizia sequestra 470 chili di droga, arrestato autotrasportatore (Di sabato 20 agosto 2022) Milano, 20 ago. (Adnkronos) - Un uomo di 64 anni è stato arrestato dalla polizia a Milano perché trovato in possesso di circa 470 chili di droga. L'arresto, scattato a seguito di una perquisizione effettuata dal personale della squadra Mobile, è avvenuto all'interno di alcuni capannoni nella zona industriale di Cologno Monzese. Su un bancale gli agenti hanno trovato la droga, presumibilmente hashish, già suddivisa in diversi scatoloni dal peso di 30 chili l'uno. Per il proprietario del capannone, il quale svolge la professione di autotrasportatore, si sono aperte le porte del carcere di Monza. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 agosto 2022), 20 ago. (Adnkronos) - Un uomo di 64 anni è statodallaperché trovato in possesso di circa 470di. L'arresto, scattato a seguito di una perquisizione effettuata dal personale della squadra Mobile, è avvenuto all'interno di alcuni capannoni nella zona industriale di Cologno Monzese. Su un bancale gli agenti hanno trovato la, presumibilmente hashish, già suddivisa in diversi scatoloni dal peso di 30l'uno. Per il proprietario del capannone, il quale svolge la professione di, si sono aperte le porte del carcere di Monza.

