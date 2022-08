Milan, Sky: “Interesse per Onyedika, sul direttore sportivo…” (Di sabato 20 agosto 2022) Milan Onyedika- Il Milan continua ad allenarsi in vista del grande match in casa dell’Atalanta, di domenica sera. Lavoro con carico poco forzato per i Diavoli. Il Milan continua il suo lavoro in entrata, Interesse per tanti obbiettivi a centrocampo dopo l’infortunio di Sandro Tonali. L’ex Brescia, però, dovrebbe tornare a disposizione di Stefano Pioli dopo l’infortunio che l’ha tenuto fuori nella prima uscita stagionale. Si lavora sul mercato, per cercare un centrocampista, i nomi più defilati sono Tameze e Seko Fofana. Il costo del cartellino dei due giocatori è molto elevato e il Milan, vorrebbe comprare un mediano tramite un prestito con obbligo di riscatto. I rossoneri per il centrocampo avrebbero scelto come obiettivo primario Raphael Onyedika, classe 2001 ... Leggi su seriea24 (Di sabato 20 agosto 2022)- Ilcontinua ad allenarsi in vista del grande match in casa dell’Atalanta, di domenica sera. Lavoro con carico poco forzato per i Diavoli. Ilcontinua il suo lavoro in entrata,per tanti obbiettivi a centrocampo dopo l’infortunio di Sandro Tonali. L’ex Brescia, però, dovrebbe tornare a disposizione di Stefano Pioli dopo l’infortunio che l’ha tenuto fuori nella prima uscita stagionale. Si lavora sul mercato, per cercare un centrocampista, i nomi più defilati sono Tameze e Seko Fofana. Il costo del cartellino dei due giocatori è molto elevato e il, vorrebbe comprare un mediano tramite un prestito con obbligo di riscatto. I rossoneri per il centrocampo avrebbero scelto come obiettivo primario Raphael, classe 2001 ...

