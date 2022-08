Milan Primavera | Abate | “Ci siamo fatti cinque gol da soli” | VIDEO PM

Gazzetta_it : Primavera: Abate esordio da incubo, il Milan ne prende 5 in casa dal Frosinone. Colpo Toro a Cagliari - lucabianchin7 : Tommaso #Mancini ha scelto la #Juve (e lo ha fatto sapere al #Milan). L'attaccante del 2004 è vicino a diventare bi… - PianetaMilan : Pagelle #MilanFrosinone #Primavera 3-5: incubo #Nsiala, ottimo #ElHilali #ACMilan #Milan #SempreMilan… - PitBall02122160 : li Highlights del Milan Primavera sconfitto in casa 3-5 dal Frosinone #ACMilan #MilanPrimavera #MilanFrosinone - DVACMILAN : Primavera: Milan Frosinone 3-5 Ed è subito... -

Ignazio Abate, ex difensore, dovrà lavorare parecchio sul reparto che più conosce. Il suo nuovo, all'esordio in campionato, ha segnato tre gol ma ne ha subiti cinque contro il neopromosso Frosinone. Una mano, ai ciociari guidati dall'ex Cagliari e Triestina Giorgio Gorgone, l'...Rimonta clamorosa ai danni del. La formazione guidata da Ignazio Abate ha perso la prima partita del campionato Non un buon inizio per la nuovarossonera di Ignazio Abate. Alla prima di campionato contro ...Passa in casa dei rossoneri la truppa di Gorgone, che grazie ad un secondo tempo stupendo fa sua la sfida con i lombardi ...Nella prima di campionato i rossoneri guidati dall'ex difensore perdono 5-3 contro una neopromossa. I granata di Scurto vincono 1-0 con rete di Ansah ...