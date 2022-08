Milan Leao, Maldini lavora al rinnovo per evitare tentazioni future: le ultime (Di sabato 20 agosto 2022) Il Milan vuole blindare Leao per evitare tentazioni futuro: Maldini al lavoro per trovare l’accordo con gli agenti del portoghese Il Milan vuole blindare Leao per evitare tentazioni futuro: Maldini al lavoro per trovare l’accordo con gli agenti del portoghese. Secondo quanto riportato da Tuttosport, le richieste del classe 2000 sono di circa 7 milioni. I rossoneri devono superare il limite imposto per gli ingaggi per allontanare dalla finestra Psg, Real Madrid e City. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 agosto 2022) Ilvuole blindareperfuturo:al lavoro per trovare l’accordo con gli agenti del portoghese Ilvuole blindareperfuturo:al lavoro per trovare l’accordo con gli agenti del portoghese. Secondo quanto riportato da Tuttosport, le richieste del classe 2000 sono di circa 7 milioni. I rossoneri devono superare il limite imposto per gli ingaggi per allontanare dalla finestra Psg, Real Madrid e City. L'articolo proviene da Calcio News 24.

