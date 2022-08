Milan, Di Marzio: “Nuovi contatti per Tanganga dal Tottenham” (Di sabato 20 agosto 2022) Milan Tanganga- Allenamento estenuante per gli uomini di Pioli, in vista del grande match di Domenica, al Gewiss Stadium: in casa dell’Atalanta. Il Milan continua il suo lavoro sul mercato in entrata, tanti obbiettivi per i Rossoneri che, vogliono rendere la squadra competitiva al massimo. Il Milan avrebbe avviato nuovamente i contatti con il Tottenham per Japhet Tanganga, difensore classe ’99 in forza nel club londinese. L’obiettivo dei rossoneri, come riportato da Gianluca di Marzio, è trovare l’intesa con il Tottenham nel giro di poco tempo. L’offerta del Milan dovrebbe basarsi su un prestito con diritto di riscatto, ma gli Spurs vorrebbero inserire l’obbligo nell’accordo. Al momento, dunque, i due club restano in ... Leggi su seriea24 (Di sabato 20 agosto 2022)- Allenamento estenuante per gli uomini di Pioli, in vista del grande match di Domenica, al Gewiss Stadium: in casa dell’Atalanta. Ilcontinua il suo lavoro sul mercato in entrata, tanti obbiettivi per i Rossoneri che, vogliono rendere la squadra competitiva al massimo. Ilavrebbe avviato nuovamente icon ilper Japhet, difensore classe ’99 in forza nel club londinese. L’obiettivo dei rossoneri, come riportato da Gianluca di, è trovare l’intesa con ilnel giro di poco tempo. L’offerta deldovrebbe basarsi su un prestito con diritto di riscatto, ma gli Spurs vorrebbero inserire l’obbligo nell’accordo. Al momento, dunque, i due club restano in ...

