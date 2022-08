Milan, De Ketelaere prende lezioni di italiano: l’inserimento procede (Di sabato 20 agosto 2022) procede spedito l'inserimento di Charles De Ketelaere nel mondo Milan: il belga sta prendendo lezioni d'italiano per integrarsi al meglio Leggi su pianetamilan (Di sabato 20 agosto 2022)spedito l'inserimento di Charles Denel mondo: il belga standod'per integrarsi al meglio

Gazzetta_it : #Casadei e #De Ketelaere: due giovani che rivelano la differenza tra Inter e Milan - cmdotcom : #Milan, #Pioli: '#Scudetto? Meno punti dell'anno scorso. No a #DeKetelaere in fascia. #Krunic out. Se dal mercato a… - teo_acm : RT @FraNasato: “In questo momento più difficile De Ketelaere possa giocare a destra, è un giocatore molto intelligente” #Milan - sportli26181512 : 'Se lo volete, dovete correre'. Milan-CDK, il giallo dell'estate in sette capitoli: 'Se lo volete, dovete correre'.… - Gianluca270395 : RT @FraNasato: “In questo momento più difficile De Ketelaere possa giocare a destra, è un giocatore molto intelligente” #Milan -