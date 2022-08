Milan, a sorpresa out un centrocampista per l'Atalanta: lo rivela Pioli in conferenza stampa (Di sabato 20 agosto 2022) Out Krunic. Questo quanto trapelato dalla conferenza pre partita di Pioli alla vigilia di Atalanta-Milan. Recuperato dunque Tonali per i rossoneri... Leggi su calciomercato (Di sabato 20 agosto 2022) Out Krunic. Questo quanto trapelato dallapre partita dialla vigilia di. Recuperato dunque Tonali per i rossoneri...

tuttoatalanta : Atalanta-Milan, la sorpresa di formazione in porta potrebbe essere Sportiello dal 1' - matdandy : @Ste_castoldi8 @Rodo97AsRoma @fausto519 Ma oggettivamente non penso che possa essere lui né il valore aggiunto né u… - infoitsport : Le probabili formazioni di Atalanta-Milan: Lookman può essere la sorpresa dal 1' - tuttoatalanta : Le probabili formazioni di Atalanta-Milan: Lookman può essere la sorpresa dal 1' - chiaracm__ : sorpresa di non aver visto atalanta-milan 5-0 -