Michelle Pfeiffer | spunta il selfie con le sorelle | le avete mai viste?

flavshs : RT @ellisinaus: *canto michelle pfeiffer di rose villain e tony effe alla flavia* lei: quand’è che sei diventata così … - ellisinaus : *canto michelle pfeiffer di rose villain e tony effe alla flavia* lei: quand’è che sei diventata così … - chiaraadeleoo : posso essere il tuo tony tu la mia michelle pfeiffer? - elisaviveperte : Posso essere il tuo tony tu la mia Michelle Pfeiffer - rebeccazzo : spoiler non sono la sua Michelle Pfeiffer -

Vanity Fair Italia

... in particolare grazie alla meravigliosa purrr - formance di/Catwoman. Sembra anche un film di Burton molto più del precedente, dal tono malinconico al lato perverso di Gotham City. ...Cappello da baseball, zero trucco, 64 anni: il selfie dial naturale L'attrice si mostra sui social senza filtri conquistando i follower. E non è la prima volta che sceglie di apparire al naturale di Concetta Desando È stata tre volte ... Michelle Pfeiffer, 64 anni, senza trucco sembra una ragazzina Bellissima ed elegante come sempre, l'attrice Michelle Pfeiffer si mostra sui social insieme alle sorelle Dedee e Lori: eccole insieme.Videogiochi e fumetti: tutti i film in uscita nel 2023 in un agile calendario, in continuo e costante aggiornamento.