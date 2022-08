Michelle Hunziker | la rivelazione intima su com’è rimasta incinta | fan senza parole

Leggi su tvzap

(Di sabato 20 agosto 2022)è una conduttrice televisiva, attrice, cantante ed ex modella svizzera con cittadinanza italiana. Ha debuttato nella televisione italiana nel programma Buona Domenica come concorrente di Miss Buona Domenica nel 1994, trovando poi il successo conducendo il programma pomeridiano di Italia 1 Colpo di fulmine. Poi ha condotto programmi come: Zelig, Scherzi a parte, Paperissima, Striscia la notizia e Il Festivalbar. In questi giorni la nota conduttrice si è lasciata andare ad una lunga intervista al settimanale Maria con te. La bellaha raccontato per la prima voltariuscita a rimaneredi nuovo dopo Aurora. ( dopo la foto)si è raccontata al settimanale Maria con te, svelando una parte ...