Michael Bublé papà per la quarta volta: il nome della figlia è dolcissimo (Di sabato 20 agosto 2022) Michael Bublé e Luisana Lopilato annunciano la nascita del quarto figlio, una gioia immensa per la coppia che svela con la prima foto del bebè anche il nome scelto. E’ una bimba, una bellissima bambina dal nome dolcissimo, un po’ come lo scatto che la mamma e il papà hanno scelto per l’annuncio. Il piedino della figlia tra le loro mani ed è così che Michael Bublè e Luisana Lopilato con la stessa immagine e con le stesse parole hanno regalato a tutti un pezzetto della loro felicità. Sono una coppia fortissima, il loro amore ha superato i momenti più duri, la malattia affrontata dal loro piccolo Noah adesso resta solo un terribile momento. Adesso c’è una nuova vita da coccolare e la nascita della ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 20 agosto 2022)e Luisana Lopilato annunciano la nascita del quarto figlio, una gioia immensa per la coppia che svela con la prima foto del bebè anche ilscelto. E’ una bimba, una bellissima bambina dal, un po’ come lo scatto che la mamma e ilhanno scelto per l’annuncio. Il piedinotra le loro mani ed è così cheBublè e Luisana Lopilato con la stessa immagine e con le stesse parole hanno regalato a tutti un pezzettoloro felicità. Sono una coppia fortissima, il loro amore ha superato i momenti più duri, la malattia affrontata dal loro piccolo Noah adesso resta solo un terribile momento. Adesso c’è una nuova vita da coccolare e la nascita...

telodogratis : Michael Bublé papà per la quarta volta: è nata Cielo - occhio_notizie : Michael Bublé papà per la quarta volta: è nata Cielo. Le foto e la dolcissima dedica sui social??? #michaelbublé… - zazoomblog : Michael Bublè è nata la quarta figlia Cielo: “Grazie a Dio per questa infinita benedizione” - #Michael #Bublè… - VanityFairIt : Il cantante e la moglie Luisana Lopilato hanno dato il benvenuto alla loro quarta figlia: «Grazie a Dio per questa… - bimbadiZarate : io già in mood natalizio con Michael Bublé in sottofondo -

Michael Bublè è diventato papà per la quarta volta/ Il dolce annuncio sui social ... montata!" Michael Bublè e la malattia del figlio Noah: 'Non ho mai incontrato nessuno...' La malattia del figlio Noah ha cambiato completamente la vita di Michael Bublè . Nel 2016 a Noah era stato ... Michael Bublè di nuovo papà: è nata la quarta figlia Michael Bublè di nuovo papà: è nata la quarta figlia Michael Bublé e Luisana Lopilato hanno annunciato la nascita della loro quarta figlia . Hanno condiviso sui social una foto di un piedino della ... LaScimmiaPensa.com ... montata!"Bublè e la malattia del figlio Noah: 'Non ho mai incontrato nessuno...' La malattia del figlio Noah ha cambiato completamente la vita diBublè . Nel 2016 a Noah era stato ...Bublè di nuovo papà: è nata la quarta figliae Luisana Lopilato hanno annunciato la nascita della loro quarta figlia . Hanno condiviso sui social una foto di un piedino della ... Michael Bublé lascia la musica