Michael Bublè papà per la quarta volta | è nata Cielo

"Dall'amore nascono la vita, la luce e lei…la nostra piccola Cielo Yoli Rose Bublé. Con i tuoi 3,8 Kg sei finalmente arrivata nelle nostre vite. Grazie a Dio per questa infinita benedizione, ti amiamo. Noah, Elias, Vida, mamma e papà". Questo è quanto hanno scritto sul rispettivo profilo social Michael Bublè e la moglie Luisana Lopilato per annunciare la nascita della loro quarta bambina. La coppia aveva annunciato la gravidanza a febbraio 2022 con un post accompagnato da una colonna sonora d'eccezione, I'll Never Not Love You, volto a celebrare anche l'amore tra il cantante e la donna.

Michael Bublé e Luisana sono genitori, oltre a Noah, di Elias, 6 anni, e di Vida Amber Betty, 4 anni. Nata la quarta figlia di Michael Bublé Quella che era già una famiglia bellissima e molto unita, lo scorso venerdì 19 agosto si è allargata ancora. L'annuncio della quarta gravidanza era arrivato lo scorso febbraio 2022.