“Mi vuoi sposare?” Sorpresa al Jova Beach Party | proposta di nozze vip davanti a 20mila persone

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 20 agosto 2022) Immagini meravigliose durante ildinotti. Nel corso dell’evento, avuto luogo nella città di Vasto, un vip ha deciso di fare unaalla sua fidanzata, che a breve diventerà sua moglie. La risposta della ragazza è stata positiva, infatti ha urlato sìa circapresenti. L’evento è stato organizzato con la complicità dello stesso cantante, che ha concesso loro il palco. Dunque, Giulio Ciccone si unirà in matrimonio con la sua dolce metà Annabruna, che ama alla follia. AlGiulio Ciccone si è messo in ginocchio e ha fatto lae quindi chiesto la mano alla partner. Non è ancora possibile stabilire con esattezza la ...