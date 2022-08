Meteo, Mario Giuliacci confessa: "Estate finita", dove arriva l'inferno (Di sabato 20 agosto 2022) Subito dopo Ferragosto, il maltempo si è scatenato in Italia e in particolare al Centro Nord, dove sono stati registrati violenti nubifragi. Tra raffiche di vento a 140 chilometri all'ora e temporali molto forti, gli ultimi giorni sono stati complicati: in Toscana ci sono stati anche due morti a causa del maltempo, entrambi colpiti da alberi abbattuti dal vento. Il colonnello Mario Giuliacci ha pubblicato un video con le previsioni per i prossimi 10-15 giorni. Innanzitutto la notizia è che per quest'Estate non sono previste ulteriori ondate di caldo, o almeno non lunghe come le precedenti. Prevarranno, invece, le fresche temporalesche correnti atlantiche, con la fine “ufficiale” dell'Estate che è prevista per il 31 agosto. Ma quali sono le novità di rilievo per le prossime due settimane? “La ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 agosto 2022) Subito dopo Ferragosto, il maltempo si è scatenato in Italia e in particolare al Centro Nord,sono stati registrati violenti nubifragi. Tra raffiche di vento a 140 chilometri all'ora e temporali molto forti, gli ultimi giorni sono stati complicati: in Toscana ci sono stati anche due morti a causa del maltempo, entrambi colpiti da alberi abbattuti dal vento. Il colonnelloha pubblicato un video con le previsioni per i prossimi 10-15 giorni. Innanzitutto la notizia è che per quest'non sono previste ulteriori ondate di caldo, o almeno non lunghe come le precedenti. Prevarranno, invece, le fresche temporalesche correnti atlantiche, con la fine “ufficiale” dell'che è prevista per il 31 agosto. Ma quali sono le novità di rilievo per le prossime due settimane? “La ...

