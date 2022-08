Meteo, le previsioni in Campania di sabato 20 agosto 2022 (Di sabato 20 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni Meteo per la Campania per oggi, sabato 20 agosto 2022. Avellino – Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4542m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Nessuna allerta Meteo presente. Benevento – Nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. schiarite in serata, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 18°C, lo zero termico si ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leper laper oggi,20. Avellino – Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4542m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Nessuna allertapresente. Benevento – Nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. schiarite in serata, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 18°C, lo zero termico si ...

