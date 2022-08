Meteo, la previsione choc di Mario Giuliacci gela gli italiani: “Estate finita” (Di sabato 20 agosto 2022) Meteo 2022. Subito dopo Ferragosto, il maltempo ha dato il peggio di sé in Italia e in particolare al Centro Nord, dove si è assistito a violenti nubifragi. Raffiche di vento a 140 chilometri all’ora e temporali molto forti: in Toscana si sono registrati purtroppo anche due decessi. Entrambe le vittime sono morto dopo essere state colpite da alberi abbattuti dal vento. Cosa ci aspetta nelle prossime settimane? Il colonnello Mario Giuliacci ha pubblicato sul suo sito ufficiale un video con le previsioni per i prossimi 10-15 giorni. Il weekend, a detta dell’esperto, sarà caratterizzato, in tutta Italia, da temperature estive con massime comprese fra 27 e 32 gradi, con afa quasi del tutto assente. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Meteo, quando finisce l’Estate: le previsioni ... Leggi su tvzap (Di sabato 20 agosto 2022)2022. Subito dopo Ferragosto, il maltempo ha dato il peggio di sé in Italia e in particolare al Centro Nord, dove si è assistito a violenti nubifragi. Raffiche di vento a 140 chilometri all’ora e temporali molto forti: in Toscana si sono registrati purtroppo anche due decessi. Entrambe le vittime sono morto dopo essere state colpite da alberi abbattuti dal vento. Cosa ci aspetta nelle prossime settimane? Il colonnelloha pubblicato sul suo sito ufficiale un video con le previsioni per i prossimi 10-15 giorni. Il weekend, a detta dell’esperto, sarà caratterizzato, in tutta Italia, da temperature estive con massime comprese fra 27 e 32 gradi, con afa quasi del tutto assente. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —>, quando finisce l’: le previsioni ...

