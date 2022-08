Mercoledì 24 agosto, Simonetta Agnello Hornby presenta il libro "Punto Pieno" a Caprarica (Di sabato 20 agosto 2022) Link Sponsorizzato A moderare l'incontro sarà la giornalista della "Gazzetta del Mezzogiorno" Maria Agostinacchio . La modalità interattiva con i giovani lettori nasce da un'idea de "Il Giardino ... Leggi su corrieresalentino (Di sabato 20 agosto 2022) Link Sponsorizzato A moderare l'incontro sarà la giornalista della "Gazzetta del Mezzogiorno" Maria Agostinacchio . La modalità interattiva con i giovani lettori nasce da un'idea de "Il Giardino ...

Mercoledì 24 agosto, Simonetta Agnello Hornby presenta il libro "Punto Pieno" a Caprarica Mercoledì 24 agosto alle 20.30 in piazza Vittoria a Caprarica di Lecce un nuovo incontro d'autore con la scrittrice Simonetta Agnello Hornby che presenta il libro "Punto Pieno", edito da Feltrinelli