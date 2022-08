Mercedesz Henger | altro che imbarazzo… | La showgirl è sempre più sexy e i fan non si contengono

Leggi su topicnews

(Di sabato 20 agosto 2022) Stupenda e grintosa, gli italiani hanno imparato ad amare la giovane. Sui social lo scatto che ha infiammato il web, rigorosamente in bikini.birthday (foto web) Topicnews.itChi conoscesa quanto ami lo sport e il mare. Dall’inizio dell’estate trascorre le sue giornate in barca al mare- e che mare quello di Sharm- o rilassandosi a bordo piscina in compagnia di amici e parenti. Per il suo compleanno volo in parapendio sul mare, surf e, per concludere in bellezza, cena nel deserto del Sahara. Grinta e coraggio La bellaè, per l’appunto, la primogenita della celebre attrice di film per adulti Eva. Nata in Ungheria nel 1991, si trasferisce in Italia con la madre quando è ancora piccola. Frequenta la ...