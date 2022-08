Mercato Napoli – Navas sempre più vicino: non convocato dal PSG | News (Di sabato 20 agosto 2022) Keylor Navas non è stato convocato dal PSG per la sfida di domani contro il Lille: il portiere costaricano è sempre più vicino al Napoli Leggi su pianetamilan (Di sabato 20 agosto 2022) Keylornon è statodal PSG per la sfida di domani contro il Lille: il portiere costaricano èpiùal

antonio_gaito : L'incredibile giornata di mercato dei tifosi del #Napoli Simeone ? Ndombele ??? Raspadori ??? Keylor Navas ?? - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Napoli, fatta per #Simeone dal #Verona L'attaccante argentino arriva in prestito con obbligo di… - FBiasin : “#Ndombele al #Napoli” Monte ingaggi abbassato, giocatori interessanti, squadra potenzialmente ancora molto compet… - AzzurrissimoTwi : RT @Chiariello_CS: Piuttosto che vagheggiare fondi o sceicchi diamo fiducia a #ADL che sta dimostrato con questo mercato di voler rilanciar… - warsteiner_SF : RT @Marzia_M: Calcio mercato: Napoli quasi fatta per il ritorno di Di Maio al San Paolo. -