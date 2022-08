MERCATO MILAN E TOP NEWS – Krunic out per Bergamo. Piace Moriba (Di sabato 20 agosto 2022) Krunic sarà assente al match tra Atalanta e MILAN a causa di un infortunio, mentre i rossoneri tengono d'occhio Moriba del Lipsia Leggi su pianetamilan (Di sabato 20 agosto 2022)sarà assente al match tra Atalanta ea causa di un infortunio, mentre i rossoneri tengono d'occhiodel Lipsia

MatteoBarzaghi : La proprietà dell’Inter, Steven Zhang, ha annunciato al managment che Milan Skriniar è fuori dal mercato. @SkySport #Skriniar - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, RIAVVIATI I CONTATTI CON IL TOTTENHAM PER TANGANGA: SI CERCA L'INTESA SULLA FORMULA DEL TR… - lucabianchin7 : Una novità nel mercato in uscita del #Milan: il Nottingham Forest ha chiamato per #Bakayoko. Dialogo aperto, nessun… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Milan, trattativa in corso col Galatasaray per Ballo-Tourè - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Milan, trattativa in corso col Galatasaray per Ballo-Tourè -