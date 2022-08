Mercato Milan – Ballo-Touré, interesse del Galatasaray: le ultime news (Di sabato 20 agosto 2022) Le ultime di Mercato sul Milan. Fodé Ballo-Touré, terzino sinistro rossonero, piace al Galatasaray: serve un'offerta importante Leggi su pianetamilan (Di sabato 20 agosto 2022) Ledisul. Fodé, terzino sinistro rossonero, piace al: serve un'offerta importante

MatteoBarzaghi : La proprietà dell’Inter, Steven Zhang, ha annunciato al managment che Milan Skriniar è fuori dal mercato. @SkySport #Skriniar - lucabianchin7 : La clausola di Ismael #Bennacer non è esercitabile in questa ultima fase del mercato 2022. Lavori ancora in corso p… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, RIAVVIATI I CONTATTI CON IL TOTTENHAM PER TANGANGA: SI CERCA L'INTESA SULLA FORMULA DEL TR… - VedovadiRagnick : RT @_talebanikov: I tifosi del FC Mercato non sanno che non esistono ruoli nel Milan e con Krunic vado in guerra, mestruati !1!1!!! Rotto… - Gazzetta_it : VIDEO Milan, tegola #Krunic, emergenza centrocampo: cambiano le strategie di mercato? -