Mercato Juve, il rappresentante di Depay è in Italia: i dettagli (Di sabato 20 agosto 2022) Le ultime sulla trattativa tra Juve e Memphis Depay: i dettagli Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, ci sono sviluppi nella trattativa per Memphis Depay alla Juve. Il suo rappresentante, l'avvocato Sebastien Ledure (coinvolto anche nella trattativa Lukaku-Inter), si trova in tribuna a San Siro per Inter-Spezia. L'entourage di Depay e il Barcellona sono pronti a definire a breve la risoluzione del contratto dell'attaccante, mentre intanto procedono i colloqui anche con la Juve per trovare l'accordo sull'ingaggio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

