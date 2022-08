Mercato Fiorentina, vicino il colpo dal Verona: c’è l’accordo con il calciatore (Di sabato 20 agosto 2022) La trattativa è in corso da diversi giorni, ma la Fiorentina di Rocco Commisso non è mai stata così vicina alla chiusura dell’affare con il Verona. Secondo quanto riportato dall’esperto di Mercato Nicolò Schira, la Viola avrebbe raggiunto nelle ultime ore un accordo con Antonin Barak per il suo trasferimento a Firenze. Intesa totale per un quadriennale da 1,5 milioni di euro netti a stagione. Barak Fiorentina Accordo Da trovare, ancora, la formula giusta che soddisfi tutte le parti in gioco. La Fiorentina avrebbe proposto un prestito con diritto di riscatto. Il presidente degli scaligieri Maurizio Setti chiede una cifra intorno ai 15 milioni per il cartellino ed è disposto a cedere il calciatore ceco in prestito, ma preferirebbe, invece, un riscatto obbligatorio al termine ... Leggi su rompipallone (Di sabato 20 agosto 2022) La trattativa è in corso da diversi giorni, ma ladi Rocco Commisso non è mai stata così vicina alla chiusura dell’affare con il. Secondo quanto riportato dall’esperto diNicolò Schira, la Viola avrebbe raggiunto nelle ultime ore un accordo con Antonin Barak per il suo trasferimento a Firenze. Intesa totale per un quadriennale da 1,5 milioni di euro netti a stagione. BarakAccordo Da trovare, ancora, la formula giusta che soddisfi tutte le parti in gioco. Laavrebbe proposto un prestito con diritto di riscatto. Il presidente degli scaligieri Maurizio Setti chiede una cifra intorno ai 15 milioni per il cartellino ed è disposto a cedere ilceco in prestito, ma preferirebbe, invece, un riscatto obbligatorio al termine ...

