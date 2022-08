(Di sabato 20 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “L'è l'esempio per eccellenza dell'economia reale. E quelladetiene, in termini di qualità dei prodotti agroalimentari, il primato comunitario delle DOP e delle IGP, che sono oltre il 22% sull'intero registro dell'Unione Europea. Noi siamo la primagreen d'Europa e la sesta del mondo. Possediamo un patrimonio di tipicità, qualità, sicurezza alimentare, cura del territorio che deve assolutamente essere tutelato e valorizzato. Per difendere questa ricchezza abbiamo innanzi tutto bisogno di proteggere i nostri agricoltori, promuovendo contratti di filiera che garantiscano una remunerazione adeguata del prodotto agricolo”. Così, in un video su Facebook, il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia. “Dobbiamo difendere le nostre terre dal cambiamento climatico e ...

ItaliaNotizie24 : Meloni “L’agricoltura italiana va difesa e valorizzata” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Elezioni, Meloni 'Difendere e tutelare l'agricoltura italiana' - - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Meloni “L’agricoltura italiana va difesa e valorizzata” - - Rossir86Roberto : RT @SecolodItalia1: Meloni: «FdI tutelerà e valorizzerà l’agricoltura, eccellenza del Made in Italy. Stop a frodi» - Italpress : Elezioni, Meloni “Difendere e tutelare l’agricoltura italiana” -

Agenzia askanews

AGI - Giorgiasi scaglia contro Nutriscore .'Noi siamo la primagreen d'Europa e la sesta del mondo. Possediamo un patrimonio di tipicità, qualità, sicurezza alimentare, cura del territorio che ...Lo sottolinea in un post su Fb, la presidente, Giorgia: 'l'è l'esempio per eccellenza dell'economia reale. E quella italiana detiene, in termini di qualità dei prodotti ... Fdi,Meloni:lotta a Nutriscore,agricoltura e made in Italy priorità ROMA (ITALPRESS) - "L'agricoltura è l'esempio per eccellenza dell'economia reale. E quella italiana detiene, in termini di qualità dei prodotti agroalime ...Roma, 20 ago. (askanews) - "Fratelli d'Italia vuole tutelare i nostri prodotti del Made in Italy, impedendo che vengano introdotti sistemi di classificazione come il Nutriscore, discriminatori e penal ...