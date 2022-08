Meglio della macchina di Batman: il segnale della favosa McLaren GT (Video) (Di sabato 20 agosto 2022) Non solo di F1 vive la McLaren, con la casa inglese che di recente ha saputo dare vita a un modello unico come il GT che sembra eroica. Ci sono tantissimi modelli di automobili che sono state in grado di diventare sempre di più apprezzate nel mondo intero, con la McLaren che rappresenta senza ombra di dubbio una di quelle che ha saputo mettersi in evidenza per tutti i suoi modelli a dir poco eccezionali e favolosi, con una serie di splendidi e accattivanti vetture. AdobeDa diversi anni a questa parte indubbiamente il nome della McLaren è legato principalmente al mondo della F1, ma nonostante questo la casa britannica che prende il nome dal noto e sfortunato pilota neozelandese degli anni sessanta ha saputo perfezionarsi anche all’interno delle vetture da strada. Di ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 20 agosto 2022) Non solo di F1 vive la, con la casa inglese che di recente ha saputo dare vita a un modello unico come il GT che sembra eroica. Ci sono tantissimi modelli di automobili che sono state in grado di diventare sempre di più apprezzate nel mondo intero, con lache rappresenta senza ombra di dubbio una di quelle che ha saputo mettersi in evidenza per tutti i suoi modelli a dir poco eccezionali e favolosi, con una serie di splendidi e accattivanti vetture. AdobeDa diversi anni a questa parte indubbiamente il nomeè legato principalmente al mondoF1, ma nonostante questo la casa britannica che prende il nome dal noto e sfortunato pilota neozelandese degli anni sessanta ha saputo perfezionarsi anche all’interno delle vetture da strada. Di ...

