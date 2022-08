Medvedev-Tsitsipas oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Cincinnati 2022 (Di sabato 20 agosto 2022) Daniil Medvedev sfiderà Stefanos Tsitsipas nella prima semifinale del Masters 1000 di Cincinnati 2022. Sfida dagli alti contenuti tecnici, nella quale il numero uno del ranking mondiale affronterà per la decima volta sul circuito maggiore il tennista greco, sceso in queste settimane fino alla settima posizione. I precedenti raccontano una storia abbastanza a senso unico, con il russo in grado di vincere sette dei nove incontri disputati, l’ultimo dei quali agli Australian Open di inizio stagione. Medvedev arriva a questa semifinale con un buon ruolino di marcia, dopo aver sconfitto Van De Zandschulp, Shapovalov e Fritz senza cedere neanche un set; dal canto suo anche Tsitsipas ha fatto vedere buone cose, mettendo in fila Krajinovic, Schwartzman e ... Leggi su sportface (Di sabato 20 agosto 2022) Daniilsfiderà Stefanosnella prima semifinale deldi. Sfida dagli alti contenuti tecnici, nella quale il numero uno del ranking mondiale affronterà per la decima volta sul circuito maggiore il tennista greco, sceso in queste settimane fino alla settima posizione. I precedenti raccontano una storia abbastanza a senso unico, con il russo in grado di vincere sette dei nove incontri disputati, l’ultimo dei quali agli Australian Open di inizio stagione.arriva a questa semifinale con un buon ruolino di marcia, dopo aver sconfitto Van De Zandschulp, Shapovalov e Fritz senza cedere neanche un set; dal canto suo ancheha fatto vedere buone cose, mettendo in fila Krajinovic, Schwartzman e ...

