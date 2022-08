Mediterraneo Sicuro L’operazione militare cambia nome e raggio d’azione

(Di sabato 20 agosto 2022) Ilè sempre più centrale per la Difesa italiana. È quanto traspare dalla decisione dire ildel“Mare” in quello di “”. Non si tratta di una mera modifica semantica decisa dallo Stato maggiore della Difesa, ma di un vero e proprio ampliamento sul piano strategico, operativo e tattico deldi sorveglianza marittima. La missione passerà così da un’area di operazione di 160mila chilometri quadrati a una più di 12 volte più grande, raggiungendo i due milioni di chilometri quadrati. In linea con quanto stabilito dalla direttiva del ministero della Difesa sulla “Strategia di sicurezza e difesa per il” emanata a maggio di quest’anno che punta a un’azione ...

L'operazione Mare Sicuro adesso è diventata Mediterraneo Sicuro e il pattugliamento ampliato in tutto il bacino, non solo nelle aree più vicine all'Italia: è l'unica maniera per avere il controllo ... L'operazione "Mare Sicuro" diventa "Mediterraneo Sicuro" Il capo di stato maggiore della difese ha passato le ultime settimane a supervisionare gli interventi per fronteggiare le manovre russe nei nostri mari ... In linea con la direttiva del Ministro della Difesa sulla "Strategia di Sicurezza e Difesa per il Mediterraneo" emanata a maggio 2022, lo Stato Maggiore della ...