Mattarella: “Sfida della contemporaneità è la salvezza del pianeta dallo sfruttamento dell’uomo. È tempo di ecologia integrale” (Di sabato 20 agosto 2022) La Sfida più grande oggi è “la salvezza del pianeta dallo sfruttamento di cui l’uomo stesso si è reso responsabile”, per questo, “il nostro” è il tempo “di ecologia integrale” e l’uomo “deve ricostruire l’equilibrio con l’ambiente e le risorse naturali e può farlo solo in spirito di solidarietà”. Sono alcune delle parole che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli, Bernhard Josef Heinrich Scholz, in occasione del meeting di Rimini che si terrà la prossima settimana. Nella lettera che prende spunto dal titolo del meeting di quest’anno, “una passione per l’uomo”, tema che, scrive il Capo dello Stato, “è dotato di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 agosto 2022) Lapiù grande oggi è “ladeldi cui l’uomo stesso si è reso responsabile”, per questo, “il nostro” è il“di” e l’uomo “deve ricostruire l’equilibrio con l’ambiente e le risorse naturali e può farlo solo in spirito di solidarietà”. Sono alcune delle parole che il presidenteRepubblica, Sergio, ha inviato al presidenteFondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli, Bernhard Josef Heinrich Scholz, in occasione del meeting di Rimini che si terrà la prossima settimana. Nella lettera che prende spunto dal titolo del meeting di quest’anno, “una passione per l’uomo”, tema che, scrive il Capo dello Stato, “è dotato di ...

