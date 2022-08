Mattarella | ' Salvezza del pianeta è la priorità del mondo di oggi'

infoitinterno : Mattarella: “Sfida della contemporaneità è la salvezza del pianeta dallo sfruttamento dell’uomo - TheItalianTimes : ?? MEETING DI RIMINI #Mattarella: appello alla #pace, a salvezza del pianeta e alla #libertà. “A poca distanza da no… - unipegaso : #EcologiaIntegrale #Mattarella «È sempre la fedeltà alla persona a porci di fronte alla sfida più grande della cont… - zazoomblog : Clima Mattarella: la salvezza del pianeta è la sfida più grande - #Clima #Mattarella: #salvezza #pianeta - IvanFlore2016 : Sto raccogliendo fondi per La salvezza del mondo intero e vicina. Clicca per donare: -

... sempre per 'la fedeltà alla persona', è quella della 'del pianeta dallo sfruttamento di ... Secondo il presidente, conclude, 'l'azione quotidiana va ispirata a uno sguardo che ci ..."Ladel pianeta dallo sfruttamento dell'uomo è la priorità del mondo di oggi". Così scrive il presidente della Repubblica Sergionel messaggio inviato a Rimini dove oggi si apre il ..."guerra di invasione scuote l'Europa nella sua stessa identità" di Redazione Online "La salvezza del pianeta dallo sfruttamento dell'uomo è la priorità del mondo di oggi". Così scrive il presidente ...Un messaggio in cui Mattarella non ha dimenticato di integrare le sfide che al momento interessano da vicino il nostro Paese e non solo, considerando anche che ha parlato della "salvezza del ...