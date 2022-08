Maria Monsè confessa: "Ho sofferto molto a causa dell'aborto" (Di sabato 20 agosto 2022) La show-girl Maria Monsè si è lasciata andare ad un duro sfogo rivelando un dramma molto forte che l'ha investita. Ecco di cosa si tratta e quali sono state le sue parole. Spesso in questi ultimi anni, Maria Monsè è stata ospite di Barbara D'urso nelle sue trasmissioni in compagnia dell'amata figlia Perla Maria, avuta dal marito Salvatore Paravia. Il loro rapporto è molto forte e complice e spesso, è stato oggetto di critiche e controversie. Qualche anno fa infatti, la donna è stata accusata per aver permesso alla figlia di sottoporsi ad un ritocchino al naso. La ragazza è infatti ancora minorenne, ha 16 anni e pare alquanto improbabile che i genitori le abbiano già permesso di ricorrere alla chirurgia. L'ex concorrente del Grande Fratello si è però ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 20 agosto 2022) La show-girlsi è lasciata andare ad un duro sfogo rivelando un drammaforte che l'ha investita. Ecco di cosa si tratta e quali sono state le sue parole. Spesso in questi ultimi anni,è stata ospite di Barbara D'urso nelle sue trasmissioni in compagnia'amata figlia Perla, avuta dal marito Salvatore Paravia. Il loro rapporto èforte e complice e spesso, è stato oggetto di critiche e controversie. Qualche anno fa infatti, la donna è stata accusata per aver permesso alla figlia di sottoporsi ad un ritocchino al naso. La ragazza è infatti ancora minorenne, ha 16 anni e pare alquanto improbabile che i genitori le abbiano già permesso di ricorrere alla chirurgia. L'ex concorrente del Grande Fratello si è però ...

