Manuela Quadrante si candida al Senato con +Europa

(Di sabato 20 agosto 2022)lancia la suatura aldella Repubblica. Il 25 settembre i monrealesi avranno la possibilità di votare una concittadina da mandare a Roma., 42 anni, docente di musica e di sostegno nella scuola secondaria, correrà per, il partito di Emma Bonino e di Benedetto Della Vedova (segretario), che vede in Sicilia Fabrizio Ferrandelli come suo leader. Laall’interno del partito ricopre il ruolo di portavoce regione Sicilia e membro dell’assemblea nazionale.ha stretto un accordo elettorale con il PD in occasione delle consultazioni del 25 settembre. Laè stata nominata consulente per la promozione del territorio dal sindaco di Monreale ...

Monreale Press

All'incontro che prenderà il via alle 17 all'hotel Federico II di Enna è prevista la presenza dei segretari regionali Giangiacomo Palazzolo per Azione,e Chiara Guglielmino per +...All'incontro, che prenderà il via alle 17 all'hotel Federico II di Enna è prevista la presenza dei segretari regionali Giangiacomo Palazzolo per Azione,e Chiara Guglielmino per +... Una monrealese candidata al Senato: Manuela Quadrante con Più Europa MONREALE, 20 agosto – Manuela Quadrante, insegnante della scuola Morvillo, consigliere comunale durante la scorsa consiliatura, ed ex segretaria cittadina del partito Democratico, sarà candidata al Se ...Ecco il quadro delle candidature in Romagna del Pd. Collegio uninominale Camera Ravenna: Ouidad Bakkali. Collegio uninominale Senato Ravenna: Manuela Rontini. Collegio uninominale Camera Forlì - Cesen ...