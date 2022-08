Manchester United | dopo Casemiro occhi su un altro brasiliano | pronto assalto a Antony

(Di sabato 20 agosto 2022) Ilsta agendo pesantemente sul mercato per provare a svoltareun avvio di stagione molto, troppo, negativo. I Red Devils si sono infatti assicuratidal Real Madrid, ma non è finita qui: secondo il Mirror, èl’ad un, ovverodell’Ajax. Il talentuoso esterno è una richiesta esplicita di Ten Hag, che ha già avuto modo di allenarlo proprio ai tempi dei lancieri. Il costo del cartellino è altissimo, tanto che nei mesi scorsi si parlava di offerta proprio delda 80 milioni rispedita al mittente, ma l’avvio di stagione disastroso può portare ad un nuovo rilancio; intanto, il casse 2000 ha saltato l’ultimo allenamento con ...

??? Casemiro se va al Manchester United. #GraciasCasemiro.

Cristiano Ronaldo è ancora intenzionato a lasciare il Manchester United per tornare a giocare in Champions: contatti con l'ex Juventus. Il futuro di Cristiano Ronaldo torna a essere in discussione un anno dopo l'addio alla Juventus.