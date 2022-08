M5s, il caso Veneto: la senatrice Vanin ha più voti alle Parlamentarie ma per l’alternanza di genere nel plurinominale è seconda (Di sabato 20 agosto 2022) “Prendo atto, la legge sull’alternanza di genere nelle candidature è questa e va rispettata. Pur essendo arrivata al secondo posto delle Parlamentarie per preferenze, non sarò capolista del Movimento Cinquestelle nella circoscrizione Venezia-Treviso-Belluno”. La senatrice uscente Orietta Vanin alle prossime elezioni dovrà accontentarsi del secondo posto nel collegio Veneto1 diventando così “vittima” della legge varata a tutela della rappresentanza femminile in politica. Al primo verrà inserito il nome di Flavio Baldan, 55 anni, consulente finanziario, anche se nel calcolo delle preferenze indicate dai sostenitori pentastellati è arrivato al settimo posto. La situazione sembra piuttosto paradossale, ma è frutto del fatto che le candidate donne hanno avuto un successo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 agosto 2022) “Prendo atto, la legge suldinelle candidature è questa e va rispettata. Pur essendo arrivata al secondo posto delleper preferenze, non sarò capolista del Movimento Cinquestelle nella circoscrizione Venezia-Treviso-Belluno”. Lauscente Oriettaprossime elezioni dovrà accontentarsi del secondo posto nel collegio1 diventando così “vittima” della legge varata a tutela della rappresentanza femminile in politica. Al primo verrà inserito il nome di Flavio Baldan, 55 anni, consulente finanziario, anche se nel calcolo delle preferenze indicate dai sostenitori pentastellati è arrivato al settimo posto. La situazione sembra piuttosto paradossale, ma è frutto del fatto che le candidate donne hanno avuto un successo ...

