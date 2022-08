L'ultima balla della Boldrini: la frase che la smaschera, figuraccia sulla Costituzione (Di sabato 20 agosto 2022) L'altra sera, nel corso di non so più quale trasmissione televisiva, Laura Boldrini, già presidente della Camera e attuale candidata per il centrosinistra, ha dichiarato quanto segue: «Chi non è antifascista è contro la Costituzione». Nessuno tra i presenti in studio, e tanto meno la graziosa conduttrice, ha ritenuto dire qualcosa su quella plateale fesseria, oltretutto pronunciata col sussiego tipico della partigiana che crede di dirla giustissima quanto più la dice sbilenca. Siccome c'è caso che questa signora possa tornare a figurare tra quelli che scrivono le leggi e poiché, purtroppo, è probabile che molti ritengano ineccepibile quella sua balorda sentenza, varrà la pena di spiegare che nessuna norma, e certamente non la Costituzione, vieta a chicchessia di "essere" qualcosa (fascista, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 agosto 2022) L'altra sera, nel corso di non so più quale trasmissione televisiva, Laura, già presidenteCamera e attuale candidata per il centrosinistra, ha dichiarato quanto segue: «Chi non è antifascista è contro la». Nessuno tra i presenti in studio, e tanto meno la graziosa conduttrice, ha ritenuto dire qualcosa su quella plateale fesseria, oltretutto pronunciata col sussiego tipicopartigiana che crede di dirla giustissima quanto più la dice sbilenca. Siccome c'è caso che questa signora possa tornare a figurare tra quelli che scrivono le leggi e poiché, purtroppo, è probabile che molti ritengano ineccepibile quella sua balorda sentenza, varrà la pena di spiegare che nessuna norma, e certamente non la, vieta a chicchessia di "essere" qualcosa (fascista, ...

