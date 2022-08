Luke Wilson | Non c' è rivalità con mio fratello Owen | anche se lavoriamo per DC e Marvel

Leggi su movieplayer

(Di sabato 20 agosto 2022)recita nella serie Stargirl, tratta dai fumetti della DC, ma ha ammesso che non c'ècon il, che fa parte del MCU.ha parlato del rapporto con ile di come stanno gestendo il fatto di recitare in progetti prodotti da DC e, storicamente rivali. Le due star fanno infatti parte del cast delle serie Supergirl e Loki, arrivate rispettivamente alla terza e alla seconda stagione. In un'intervista,ha dichiarato parlando del suo rapporto con: "Non c'è una veraed è stato divertente. Arrivavamo a casa alla fine di una giornata di lavoro e diceva ...