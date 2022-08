Lukaku torna a casa | a San Siro dopo oltre 400 giorni

Leggi su calcionews24

(Di sabato 20 agosto 2022) L’Inter affronterà questa sera lo Spezia e a Sanc’è attesa per il ritorno di Romelucon la maglia nerazzurra L’Inter affronterà questa sera lo Spezia e a Sanc’è attesa per il ritorno di Romelucon la maglia nerazzurra.400e una stagione al di sotto delle aspettative con la maglia del Chelsea, l’attaccante è pronto are a far gioire il pubblico di Milano. Ci sarà da capire quale sarà l’accoglienza dei tifosiil comunicato della Curva al suo ritorno. Intanto il belga è partito con il piede giusto segnando subito all’esordio contro il Lecce. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.