Luca Laurenti | avete mai visto sua moglie? Ecco la FOTO

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 20 agosto 2022) Sapevate cheè sposato? L'amato personaggio della televisione condivide da quasi trent'anni la vita con l'unica persona che è stata in grado di metterlo in equilibrio. Sebbene la coppia abbia provato a mantenere la riservatezza, l'inesauribile curiosità dei fan ha fatto sì che venisse svelata l'identità delladiè un personaggio televisivo noto ai più per essere, più che un conduttore vero e proprio, la spalla perfetta dei presentatori più amati - in particolare di Paolo Bonolis. Come in molti altri casi fortunati, si pensi a Fiorello, ancheha iniziato a fare pratica negli spettacoli nei villaggi turistici. Dopo questa particolare gavetta che spesso porta a diventare ...