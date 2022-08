“L’oro mi ha cambiato la vita”. Intervista ad Ambra Sabatini (Di sabato 20 agosto 2022) Ambra va veloce. Dal giorno del suo oro paralimpico a Tokyo non si è più fermata. È passato quasi un anno da quando la fotografia delle tre azzurre sul podio dei 100 metri ha occupato le prime pagine dei quotidiani italiani. Ambra Sabatini, Martina Caironi e Monica Contrafatto sono diventate le ragazze copertina di quei Giochi e del movimento paralimpico che aveva bisogno di nuove facce oltre a quelle ormai eterne di Alex Zanardi e Bebe Vio. QuelL’oro ha cambiato la vita di Ambra quasi quanto l’incidente del giugno 2019 che le ha tolto per sempre la gamba sinistra, ma le ha aperto un nuovo percorso. “Ho sempre amato lo sport. Da bambina facevo pattinaggio artistico, poi ho cominciato con la pallavolo perché era uno sport un po’ più dinamico, ma dentro un palazzetto ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 20 agosto 2022)va veloce. Dal giorno del suo oro paralimpico a Tokyo non si è più fermata. È passato quasi un anno da quando la fotografia delle tre azzurre sul podio dei 100 metri ha occupato le prime pagine dei quotidiani italiani., Martina Caironi e Monica Contrafatto sono diventate le ragazze copertina di quei Giochi e del movimento paralimpico che aveva bisogno di nuove facce oltre a quelle ormai eterne di Alex Zanardi e Bebe Vio. Quelhaladiquasi quanto l’incidente del giugno 2019 che le ha tolto per sempre la gamba sinistra, ma le ha aperto un nuovo percorso. “Ho sempre amato lo sport. Da bambina facevo pattinaggio artistico, poi ho cominciato con la pallavolo perché era uno sport un po’ più dinamico, ma dentro un palazzetto ...

