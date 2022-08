Loredana Berté infuriata con Meloni per la fiamma nel simbolo: «Si vergogni: è stata Segre a chiedere di toglierla» – Il video (Di sabato 20 agosto 2022) I simboli dei partiti in vista delle elezioni del 25 settembre sono stati depositati e accettati dal Viminale. Tra questi c’è anche quello di Fratelli d’Italia, con la discussa fiamma tricolore e che, nelle scorse settimane, ha creato numerose polemiche. Ma anche appelli. Come quello della senatrice a vita Liliana Segre che ha chiesto di rimuovere la fiamma dal simbolo elettorale del partito di Giorgia Meloni. La richiesta della senatrice Segre, nel frattempo, è caduta nel vuoto. Ma la polemica continua. E c’è chi, come Loredana Bertè che, in un video su Instagram, si rivolge alla leader di FdI e dice: «Signora Meloni, quando una senatrice come Liliana Segre chiede che sia cancellata dal suo logo quella ... Leggi su open.online (Di sabato 20 agosto 2022) I simboli dei partiti in vista delle elezioni del 25 settembre sono stati depositati e accettati dal Viminale. Tra questi c’è anche quello di Fratelli d’Italia, con la discussatricolore e che, nelle scorse settimane, ha creato numerose polemiche. Ma anche appelli. Come quello della senatrice a vita Lilianache ha chiesto di rimuovere ladalelettorale del partito di Giorgia. La richiesta della senatrice, nel frattempo, è caduta nel vuoto. Ma la polemica continua. E c’è chi, comeBertè che, in unsu Instagram, si rivolge alla leader di FdI e dice: «Signora, quando una senatrice come Lilianachiede che sia cancellata dal suo logo quella ...

