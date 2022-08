Loredana Bertè contro Giorgia Meloni per difendere Liliana Segre: “Si vergogni”, cos’è successo (Di sabato 20 agosto 2022) Un’invettiva di Loredana Bertè contro Giorgio Meloni sta già spopolando ad appena un’ora dalla pubblicazione sui social. La cantante di Sei Bellissima si è scagliata contro la leader di Fratelli d’Italia in difesa della senatrice Liliana Segre. L’antefatto Nel bel mezzo della campagna elettorale, Giorgia Meloni aveva rilasciato delle dichiarazioni in cui si pronunciava sul fascismo. La leader di FDI ha condannato il regime totalitario riconoscendone le responsabilità storiche. Su queste dichiarazioni si era pronunciata Liliana Segre in un intervento su Pagine Ebraiche, e aveva detto: “Nella mia vita ho sentito di tutto e di più, le parole pertanto non mi colpiscono più di un tanto. A ... Leggi su optimagazine (Di sabato 20 agosto 2022) Un’invettiva diGiorgiosta già spopolando ad appena un’ora dalla pubblicazione sui social. La cantante di Sei Bellissima si è scagliatala leader di Fratelli d’Italia in difesa della senatrice. L’antefatto Nel bel mezzo della campagna elettorale,aveva rilasciato delle dichiarazioni in cui si pronunciava sul fascismo. La leader di FDI ha condannato il regime totalitario riconoscendone le responsabilità storiche. Su queste dichiarazioni si era pronunciatain un intervento su Pagine Ebraiche, e aveva detto: “Nella mia vita ho sentito di tutto e di più, le parole pertanto non mi colpiscono più di un tanto. A ...

delyshinoda : RT @maybeloriBerte: “Non l’ho chiamata apposta onorevole, perché lei di onorevole non ha proprio niente come la maggior parte dei politici… - _sogni_appesi : RT @maybeloriBerte: “Non l’ho chiamata apposta onorevole, perché lei di onorevole non ha proprio niente come la maggior parte dei politici… - diversidachi : RT @maybeloriBerte: “Non l’ho chiamata apposta onorevole, perché lei di onorevole non ha proprio niente come la maggior parte dei politici… - DlORDEPP : mio dio io sarò per sempre figlia di Loredana Berté. che icona che donna che ispirazione - EugenioCardi : RT @Sandro_Russo74: Gliele ha cantate chiarissime. Citando anche Liliana Segre Loredana #Bertè contro Giorgia #Meloni: “Si deve vergognare… -

