LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Sam Bennett risorge e vince in volata! Gesink sempre leader (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Vuelta 2022 17.30 Questa la classifica della seconda tappa: 1 Bennett Sam BORA – hansgrohe 2 PEDERSEN Mads Trek – Segafredo 3 MERLIER Tim Alpecin-Deceuninck 17.29 Una volata davvero di potenza per Sam Bennett che ha vinto non pedalando negli ultimi metri. 17.28 Seconda posizione per Mads Pedersen, è terzo Tim Merlier. 17.27 L’ha lanciato alla perfezione Danny Van Poppel e non ha sbagliato Bennett: quarta vittoria in carriera alla Vuelta. 17.26 SAM BennettTTTTTTTT!!!!!!!!! CHE VOLATA DELL’IRLANDESE!!! risorge dopo tanto tempo! 17.25 ULTIMO CHILOMETRO! 17.24 C’è una battaglia incredibile per le posizioni, finale appassionante! 17.24 ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA17.30 Questa la classifica della seconda: 1Sam BORA – hansgrohe 2 PEDERSEN Mads Trek – Segafredo 3 MERLIER Tim Alpecin-Deceuninck 17.29 Una volata davvero di potenza per Samche ha vinto non pedalando negli ultimi metri. 17.28 Seconda posizione per Mads Pedersen, è terzo Tim Merlier. 17.27 L’ha lanciato alla perfezione Danny Van Poppel e non ha sbagliato: quarta vittoria in carriera alla. 17.26 SAMTTTTTTTT!!!!!!!!! CHE VOLATA DELL’IRLANDESE!!!dopo tanto tempo! 17.25 ULTIMO CHILOMETRO! 17.24 C’è una battaglia incredibile per le posizioni, finale appassionante! 17.24 ...

zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2022 tappa di oggi in DIRETTA: attacca Maté gruppo a 40? - #Vuelta #Espana #tappa #DIRETTA: - Claudione_B : RT @Eurosport_IT: Chi sarà la ruota veloce di oggi? ????????? ?? H 13:30 - 'S Hertogenbosch > Utrecht (175,1 km) ?? Tutte le tappe de La Vuelt… - infoitsport : LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: aggiornamenti dalle 14 - zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2022 tappa di oggi in DIRETTA: cinque uomini in fuga gruppo a due minuti in controllo -… - zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2022 tappa di oggi in DIRETTA: cinque uomini in fuga gruppo a due minuti - #Vuelta #Espana… -