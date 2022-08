LIVE Tuffi grandi altezze, Europei 2022 in DIRETTA: scatta il terzo round, De Rose vuole la medaglia (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.04 Il francese Gary Hunt vola a quota 310.55 con 104.40 per il terzo tuffo! 18.02 Lo svizzero Wermelinger fa segnare un punteggio di 51.15 e totale 128.35 18.00 SI PARTE! scatta IL terzo round DELLA FINALE MASCHILE! 17.57 Come si svilupperanno le ultime due serie? il terzo tuffo è “intermedio”, per cui non può superare un certo coefficiente. L’ultimo sarà libero e probabilmente sarà decisivo per la classifica finale 17.54 Il programma odierno (ovviamente dai 27 metri) inizierà alle ore 18.00 con il terzo round, mentre il quarto scatterà alle ore 18.31 e andrà a consegnare le medaglie continentali 17.51 Per quanto riguarda gli azzurri. Alessandro De Rose è sesto con 192.20 ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.04 Il francese Gary Hunt vola a quota 310.55 con 104.40 per iltuffo! 18.02 Lo svizzero Wermelinger fa segnare un punteggio di 51.15 e totale 128.35 18.00 SI PARTE!ILDELLA FINALE MASCHILE! 17.57 Come si svilupperanno le ultime due serie? iltuffo è “intermedio”, per cui non può superare un certo coefficiente. L’ultimo sarà libero e probabilmente sarà decisivo per la classifica finale 17.54 Il programma odierno (ovviamente dai 27 metri) inizierà alle ore 18.00 con il, mentre il quarto scatterà alle ore 18.31 e andrà a consegnare le medaglie continentali 17.51 Per quanto riguarda gli azzurri. Alessandro Deè sesto con 192.20 ...

Devabole : RT @RaiNews: Incredibile oro di Lorenzo Marsaglia e bronzo di Giovanni Tocci nel trampolino da 3 metri. L'Italia non saliva sul gradino più… - abit_weirdo : RT @RaiNews: Incredibile oro di Lorenzo Marsaglia e bronzo di Giovanni Tocci nel trampolino da 3 metri. L'Italia non saliva sul gradino più… - RaiNews : Incredibile oro di Lorenzo Marsaglia e bronzo di Giovanni Tocci nel trampolino da 3 metri. L'Italia non saliva sul…