LIVE – Tuffi, Europei Roma 2022: finali sabato 20 agosto in DIRETTA (Di sabato 20 agosto 2022) La DIRETTA testuale delle finali di Tuffi di sabato 20 agosto agli Europei di Roma 2022 delle discipline acquatiche, in programma fino al 21 agosto. L’Italia torna in gara con Elettra Neroni e Maia Biginelli nel sincro dalla piattaforma e con Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia nel trampolino 3 metri individuale, ma si assegnano le medaglie anche nella gara maschile dalle grandi altezze. L’appuntamento è a partire dalle ore 15.30 con le finali dei Tuffi, mentre dalle 18.00 spazio all’high diving. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione. COME VEDERE LE GARE IN TV I RISULTATI DI GIORNATA GLI ITALIANI IN ... Leggi su sportface (Di sabato 20 agosto 2022) Latestuale delledidi20aglididelle discipline acquatiche, in programma fino al 21. L’Italia torna in gara con Elettra Neroni e Maia Biginelli nel sincro dalla piattaforma e con Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia nel trampolino 3 metri individuale, ma si assegnano le medaglie anche nella gara maschile dalle grandi altezze. L’appuntamento è a partire dalle ore 15.30 con ledei, mentre dalle 18.00 spazio all’high diving. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione. COME VEDERE LE GARE IN TV I RISULTATI DI GIORNATA GLI ITALIANI IN ...

zazoomblog : LIVE Tuffi grandi altezze Europei 2022 in DIRETTA: Alessandro De Rose sogna la medaglia a Roma - #Tuffi #grandi… - zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2022 in DIRETTA: Neroni-Biginelli per la sorpresa dalla piattaforma tornano Tocci e Marsaglia -… - infoitsport : LIVE Tuffi grandi altezze, Europei 2022 in DIRETTA - FedericoPostet : RT @RaiNews: Ancora una medaglia per l'Italia agli Europei di nuoto #Roma2022: Elisa Cosetti è bronzo nei tuffi dalle grandi altezze. https… - infoitsport : LIVE Tuffi, Europei 2022 in DIRETTA: PELLACANI SI TUFFA NELL'ORO DA 3 METRI! -