LIVE Tuffi, Europei 2022 in DIRETTA: Tocci vince la qualifica dai tre metri, Marsaglia terzo. Alle 15.30 la finale di Nerini/Biginelli

11.58: Appuntamento Alle 15.30 con la finale del sincro femminile dalla piattaforma con Elettra Nerini e Maia Biginelli. 11.56: Giovanni Tocci ha vinto la qualifica dai tre metri con il punteggio complessivo di 413.00, unico atleta a sfondare il muro dei 400 punti. Seconda posizione per il britannico Jack Laugher (392.30) e terza per Lorenzo Marsaglia (382.35). 11.52: Disastroso ultimo tuffo per il britannico Jordan Houlden. Appena 34.20 con il quadruplo e mezzo avanti. Il britannico sprofonda in sesta posizione con 364.00. 11.49: E' ufficialmente eliminato il tedesco Moritz Wesemann.

