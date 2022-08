LIVE Serie A, Torino-Lazio 0-0 e Udinese-Salernitana 0-0: Immobile e Savic sfiorano il gol. Entra Beto, Silvestri para su Candreva (Di sabato 20 agosto 2022) La seconda giornata di Serie A si apre con un match molto interessante, quello fra Torino e Lazio, Entrambe vittoriose nella prima giornata... Leggi su calciomercato (Di sabato 20 agosto 2022) La seconda giornata diA si apre con un match molto interessante, quello frambe vittoriose nella prima giornata...

zazoomblog : LIVE Serie A Torino-Lazio 0-0 e Udinese-Salernitana 0-0: via ai secondi tempi esordio per Dia - #Serie #Torino-Laz… - infoitsport : Serie A LIVE - Torino-Lazio e Udinese-Salernitana dalle 18 - internewsit : LIVE Serie A, ancora tutto bloccato. In Torino-Lazio ecco Lazaro! - - News24_it : Serie A LIVE - Torino-Lazio e Udinese-Salernitana dalle 18:30, Sassuolo-Lecce dalle 20:45 - - infoitsport : LIVE Serie A, al via il secondo tempo di Torino-Lazio e Udinese-Salernitana -