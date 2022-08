LIVE Nuoto di fondo, Europei 2022 in DIRETTA: si riparte con le 25 km. Gli azzurri non sono sazi! (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) 12:55 Al femminile l’Italia si presenta con Silvia Ciccarella, Barbara Pozzobon, e Veronica Santoni. L’arenile di Lido di Ostia è pieno di appassionati e curiosi. Tra pochi minuti ripartiranno le ostilità. 12:50 Dopo le tre medaglie conquistate dalla squadra italiana in mattinata nelle 5 km, gli azzurri proveranno a salire sul podio anche nella distanza più lunga. Al maschile l’Italia schiera Dario Verani, Matteo Furlan, e Mario Sanzullo. 12:45 Ben ritrovati nella DIRETTA LIVE testuale di questa prima entusiasmante giornata degli Europei 2022 di Nuoto di fondo. 11.25: Dopo un attento controllo dell’arrivo ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) 12:55 Al femminile l’Italia si presenta con Silvia Ciccarella, Barbara Pozzobon, e Veronica Santoni. L’arenile di Lido di Ostia è pieno di appassionati e curiosi. Tra pochi minuti ripartiranno le ostilità. 12:50 Dopo le tre medaglie conquistate dalla squadra italiana in mattinata nelle 5 km, gliproveranno a salire sul podio anche nella distanza più lunga. Al maschile l’Italia schiera Dario Verani, Matteo Furlan, e Mario Sanzullo. 12:45 Ben ritrovati nellatestuale di questa prima entusiasmante giornata deglididi. 11.25: Dopo un attento controllo dell’arrivo ...

