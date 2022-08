LIVE Nuoto di fondo, Europei 2022 in DIRETTA: riassorbiti i primi tentativi. Gruppi compatti al termine dei quinto giro delle 25 km (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) 15:01 Arrivano importanti notizie da Fabrizio Antonelli. L’allenatore della Nazionale azzurra ha comunicato che, come da regolamento, molto probabilmente al quindicesimo km la gara verrà interrotta. Per questo motivo ha chiesto ai propri atleti di portarsi nelle prime posizioni in quanto la gara, al passaggio del 15° km e delle tre ore di Nuoto, sarà considerata valida. 14:58 Seconda parte del quinto giro per le donne impegnate nella 25 km, che da poco hanno usufruito del rifornimento. Avvicendamenti invece al comando della gara maschile, con i nuotatori che si alternano in testa. 14:54 Matteo Furlan e l’ungherese Zalan Sarkany sono segnalati al comando della 25 ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) 15:01 Arrivano importanti notizie da Fabrizio Antonelli. L’allenatore della Nazionale azzurra ha comunicato che, come da regolamento, molto probabilmente al quindicesimo km la gara verrà interrotta. Per questo motivo ha chiesto ai propri atleti di portarsi nelle prime posizioni in quanto la gara, al passaggio del 15° km etre ore di, sarà considerata valida. 14:58 Seconda parte delper le donne impegnate nella 25 km, che da poco hanno usufruito del rifornimento. Avvicendamenti invece al comando della gara maschile, con i nuotatori che si alternano in testa. 14:54 Matteo Furlan e l’ungherese Zalan Sarkany sono segnalati al comando della 25 ...

