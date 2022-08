LIVE Nuoto di fondo, Europei 2022 in DIRETTA: la 25km potrebbe essere interrotta. Azzurri nelle posizioni di testa (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) 16.38: La giuria dovrà prendere comunque una decisione a breve. Le condizioni del mare non sono certamente migliorate. 16.35: In campo maschile c’è un gruppo con l’ungherese Sarkany attualmente al comando, ma gli Azzurri sono tutti nel gruppo di testa. E’ una situazione che continua a cambiare metro dopo metro. 16.31: La giuria sta decidendo in questo momento se far proseguire la gara. E’ una situazione ancora poco chiara. Gli atleti verranno nel caso avvisati all’improvviso. 16.29: La gara dovrebbe essere interrotta a breve. Non per la condizione degli atleti, ma per la sicurezza di tutti gli addetti ai lavori e dei giudici che si trovano sulle barche da oltre ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) 16.38: La giuria dovrà prendere comunque una decisione a breve. Le condizioni del mare non sono certamente migliorate. 16.35: In campo maschile c’è un gruppo con l’ungherese Sarkany attualmente al comando, ma glisono tutti nel gruppo di. E’ una situazione che continua a cambiare metro dopo metro. 16.31: La giuria sta decidendo in questo momento se far proseguire la gara. E’ una situazione ancora poco chiara. Gli atleti verranno nel caso avvisati all’improvviso. 16.29: La gara dovrebbea breve. Non per la condizione degli atleti, ma per la sicurezza di tutti gli addetti ai lavori e dei giudici che si trovano sulle barche da oltre ...

