LIVE Nuoto di fondo, Europei 2022 in DIRETTA: in corso le 25 km. Italiani attesi protagonisti (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) 13:19 Soltanto 9 le atlete in gara nella 25 km femminile. Tre italiane, tre francesi, due ungheresi ed una tedesca. 13:16 Come dichiarato da Martina De Memme dopo la 5 km, le condizioni del mare possono variare da un giro all’altro, e chi saprà adattarsi rapidamente ai cambiamenti potrà cercare di approfittarne. Dunque i nuotatori più esperti potrebbero trarne vantaggio. 13:13 L’edizione di questi campionati Europei segna un ritorno al passato, ovvero un campo di gara in cui corrente ed onde si fanno sentire rispetto ai bacini protetti in cui si sono disputati gli scorsi Europei e gli scorsi Mondiali. 13:10 Tantissime persone sulla spiaggia di Ostia. Il mare mosso permette anche ad alcuni ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) 13:19 Soltanto 9 le atlete in gara nella 25 km femminile. Tre italiane, tre francesi, due ungheresi ed una tedesca. 13:16 Come dichiarato da Martina De Memme dopo la 5 km, le condizioni del mare possono variare da un giro all’altro, e chi saprà adattarsi rapidamente ai cambiamenti potrà cercare di approfittarne. Dunque i nuotatori più esperti potrebbero trarne vantaggio. 13:13 L’edizione di questi campionatisegna un ritorno al passato, ovvero un campo di gara in cui corrente ed onde si fanno sentire rispetto ai bacini protetti in cui si sono disputati gli scorsie gli scorsi Mondiali. 13:10 Tantissime persone sulla spiaggia di Ostia. Il mare mosso permette anche ad alcuni ...

