LIVE Nuoto di fondo, Europei 2022 in DIRETTA: Furlan detta il ritmo nella 25 km maschile. Condizioni del campo gara impegnative (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) 15:18 Anche le nuotatrici sono al barcone del rifornimento in questo istante. La tedesca Elea Linka è rientrata in gruppo, di conseguenza tutte le 9 partecipanti sono nel drappello al comando. 15:15 Gli atleti della 25 km maschile hanno da poco usufruito del rifornimento del sesto giro. Ora il nostro Matteo Furlan detta il ritmo in testa al gruppo. 15:11 gara che d’improvviso diventa ancora più dura e soprattutto più veloce. Al termine del sesto giro gli atleti copriranno 10 km, e dovranno nuotare per altri 5000 metri nel caso di interruzione. 15:08 Siamo nel corso del sesto giro. Axel Raymond guida il gruppo. Il francese è tallonato ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) 15:18 Anche le nuotatrici sono al barcone del rifornimento in questo istante. La tedesca Elea Linka è rientrata in gruppo, di conseguenza tutte le 9 partecipanti sono nel drappello al comando. 15:15 Gli atleti della 25 kmhanno da poco usufruito del rifornimento del sesto giro. Ora il nostro Matteoilin testa al gruppo. 15:11che d’improvviso diventa ancora più dura e soprattutto più veloce. Al termine del sesto giro gli atleti copriranno 10 km, e dovranno nuotare per altri 5000 metri nel caso di interruzione. 15:08 Siamo nel corso del sesto giro. Axel Raymond guida il gruppo. Il francese è tallonato ...

