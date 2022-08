LIVE Nuoto di fondo, Europei 2022 in DIRETTA: condizioni al limite nelle 25 km. Azzurri nei gruppi di testa (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) 14:04 Gruppo maschile che si sparpaglia in questo tratto in cui nuotano controcorrente. Al femminile sono sempre assieme le nove partecipanti. Ricordiamo che per l’Italia sono in acqua Silvia Ciccarella, Barbara Pozzobon, e Veronica Santoni. 14:00 I nuotatori cercano di assecondare il mare per evitare di disperdere importantissime energie. Drappello di testa della gara maschile di cui continuano a fare parte Matteo Furlan, Mario Sanzullo e Dario Verani. 13:57 Siamo entrati nel terzo dei quindici giri complessivi in entrambe le competizioni. Grengeon (FRA), Jouisse (FRA), e Vas (HUN) sono le battistrada segnalate della 25 km femminile. 13:53 Cresce il ritmo nella gara femminile. Le nuotatrici sono in fila indiana ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) 14:04 Gruppo maschile che si sparpaglia in questo tratto in cui nuotano controcorrente. Al femminile sono sempre assieme le nove partecipanti. Ricordiamo che per l’Italia sono in acqua Silvia Ciccarella, Barbara Pozzobon, e Veronica Santoni. 14:00 I nuotatori cercano di assecondare il mare per evitare di disperdere importantissime energie. Drappello didella gara maschile di cui continuano a fare parte Matteo Furlan, Mario Sanzullo e Dario Verani. 13:57 Siamo entrati nel terzo dei quindici giri complessivi in entrambe le competizioni. Grengeon (FRA), Jouisse (FRA), e Vas (HUN) sono le battistrada segnalate della 25 km femminile. 13:53 Cresce il ritmo nella gara femminile. Le nuotatrici sono in fila indiana ...

RaiNews : Tutti i video delle soddisfazioni azzurre di stamattina agli Europei di nuoto #Roma2022: nella 5 km maschile in acq… - zazoomblog : LIVE Nuoto di fondo Europei 2022 in DIRETTA: in corso le 25 km. Condizioni del mare impegnative - #Nuoto #fondo… - Gingerlarossa_ : RT @RaiNews: Tutti i video delle soddisfazioni azzurre di stamattina agli Europei di nuoto #Roma2022: nella 5 km maschile in acque libere,… - Elisottera : RT @RaiNews: Tutti i video delle soddisfazioni azzurre di stamattina agli Europei di nuoto #Roma2022: nella 5 km maschile in acque libere,… - MercRF : RT @RaiNews: Tutti i video delle soddisfazioni azzurre di stamattina agli Europei di nuoto #Roma2022: nella 5 km maschile in acque libere,… -